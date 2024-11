- S obzirom na to da smo ostali bez dva važna igrača, rekao sam momcima da mnoge stvari neće funkcionisati onako kako su funkcionisale. Morali smo da prođemo jednu utakmicu da vidimo kako to deluje, čak je prvo poluvreme taktički bilo dobro, momci su ispoštovali sve, ali smo u drugo poluvreme ušli stihijski sa željom da pobedimo, ali nismo našli način kako to da uradimo. Sada imamo to iskustvo, znamo šta je to što možemo još da korigujemo da bi ova novonastala situacija bila bolja po nas. Na tome smo radili ove nedelje i narednih nedelja ćemo raditi da pronađemo neke taktičke detalje u okviru ovog modela igre. To je jedino što možemo u ovom momentu.