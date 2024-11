- Nikada nisam krio da je Džaja moj idol iz detinjstva. Na igralištu pored kuće i sa drugarima u školskom dvorištu oponašao sam njegove finte, skupljao njegove sličice i nije slučajno što sam karijeru napravio baš na poziciji levog krila. Na utakmici protiv Hamburgera, po kojoj me navijači najviše pamte, driblao sam Kalca isto kao Džaja Kamača u čuvenom meču Zvezde i Reala. Buljan se kasnije često šalio sa Kalcom "budi miran, da ti Paju ne dovedem" - rekao je Pašić u novoj epizodi 'Mojih TOP 11'.

- Imao sam ponude svih klubova "velike četvorke". Jurili su me Mišo Kovač iz Hajduka, Krasnodar Rora iz Dinama, Bjeković i Šoškić iz Partizana. Džajić je zbog mene dolazio u Sarajevo, što je velika čast i privilegija. U blizini moje zgrade, nalazila se kafana koju su držali članovi Saveza socijalista, gde smo se često okupljali, igrali karte i domine. Bio je i izvesni Štefo, praktično inventar lokala, voleo je da popije i sedeo je tu od jutra do mraka. Jedne večeri je izašao napolje da obavi nuždu i kada se vratio u kafanu, povikao je 'ljudi, video sam Džaju'. Svi su se pokidali od smeha. Rekli su mu „p'jana budalo, beži kući otrezni se“.

- Bio sam u tom trenutku sa curom u gradu, kada sam se vratio kući tata mi je preneo detalje razgovora sa Džajom. Moja želja nije bila sporna, svakom igraču je tada bila čast da obuče dres Crvene zvezde. Zakazali smo novi susret i posle par dana tata i ja smo seli u auto i krenuli za Beograd. Sastanak je bio u kafiću kod Pavike, stigli smo umorni u ranim jutarnjim satima, Džaja nas je sačekao, ponudio kafom. Čekanje se odužilo jer je Branko Stanković šetao psa u parku. Tata je ustao i rekao „gospodine Džajiću, vama svaka čast, ali ne želim da šaljem sina kod trenera kome je 'cuko' važniji od igrača“. Možda je to bilo naglo i ishitreno, uglavnom, izašli smo iz kafića i vratili se za Sarajevo .

- U Nemačkoj nas je sudija iz Velsa masakrirao, isključio je Hadžibegića, Milaka i Radeljaša. Pred revanš na Koševu, osetio sam prvi put u karijeri nesnosnu tremu. Ušao sam u svlačionicu i požalio se Sušiću "mene je strah, ne znam kako se zovem". Pape me je uhvatio za ruku i rekao "obuvaj papuče, idemo kod Savka Kića u kafanu". Otišao je do šanka, naručio čašu viskija i naterao me da popijem na eks. Samo što nisam zapevao. Izašao sam na teren i odigrao najbolju utakmicu u svojoj karijeri. Nažalost, desetkovani izostankom tri suspendovana igrača, nismo mogli više od 3:3.