- Imam formirano svoje mišljenje, ali iz nekih razloga ga ne bih iznosio u javnost, jer pred Partizanom je teška borba i ne bih voleo da Partizanovi navijači izgube nadu, ono što se vratilo posle toliko godina, pa bih iz tog razloga ostao nedorečen. Kao funkcioner ili sportski direktor, akcenat morate da stavite na uspeh Partizana, da kada vas navijač sluša oseća optimizam i da živi u pozitivnim iščekivanjima, što u poslednja dva intervjua Peđe Mijatovića nisam osetio da je optimističan. Koliko god da smo u podređenom položaju, fudbal je takav sport i zato je zanimljiv, da nema garancije da neko ne može da pobedi, ako je u manjku kvaliteta. Mislim da fokus ove uprave treba da bude da zadovolji navijače, da im ulije optimizam i da se ponovo vrate. Imamo situaciju da su bili na prvoj utakmici i velikom broju, a na naredne dve to nije bio slučaj. Koliko god mi pričali i bavili se tom temom, bitan je rezultat. Koliko god Partizan bio u problemu, navijači će da progutaju dve, tri nedelje, ali će očekivati rezultatske promene - počeo je priču Stojković, pa dodao:

- Partizanovi navijači su sve ove godine bojkotovali zbog uprave, ne zbog igrača. Imamo apsurd da niko iz ove uprave nije potpisao apel za spas Partizana od bivše uprave. Ali to je na njima, to je njihovo pravo, nemam sumnje u njihove namere.

- Postoje finansijski problemi, koje je nemoguće sanirati bez pomoći države i svi su svesni da će država pomoći, kao i svakog marta što je pomagala kada je UEFA monitoring. Ali pitanje je šta posle, i kad se saniraju dugovi, da se ne desi opet, a iskreno se nadam da neće. Greške koje se prave to su mi otpuštamo ljude koji su zaposleni, koji imaju jako strog ugovor, i mislimo da ćemo rešiti problem ako kažemo nekome "nemoj dolaziti na posao, jer si otpušten". To su maske za navijače, jer klub ostaje u problemu, klub mora da plaća te ljude, iako ih je otpustio. Voleo bih da se pozabave s tim i da bude kako svi želimo. Kad sam potpisao apel, meni je bilo prezentovano +200 imena, kad je došao finalni deo, rekli su mi da se 200 ljudi povuklo, ja sam rekao nema potrebe moje ime da se obriše, ja ništa loše nisam uradio, već ono što i svaki navijač Partizana želi. Mislim da sam doneo pravu odluku i mislim da ima i nas igrača i trenera koji stoje iza svega toga svojim imenom i prezimenom.

- I kada sam ja igrao pre tri godine nismo mi imali nešto znatno bolji tim. Ovo je neka vrsta alibija, ne možemo da kažemo da mi nemamo kvalitetne igrače, bilo je promašaja, bilo ih je i u prošlosti, biće ih i u budućnosti, ali Partizan je navikao unazad 30 godina da igra iz hendikep pozicije, zato je fudbal zanimljiv. Mi smo se sad uhvatili posle svega na to da nemamo kvalitet. Ok, nemamo dovoljan, kao što ga nismo imali ni pre 5-6-7 godina, ali to može da se nadoknadi dobrom taktikom, željom, disciplinom - zaključio je Vladimir Stojković.