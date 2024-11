- Mnogo mi znači, patio sam dva meseca, imao sam dugu povredu... Mnogo mi znači, bio sam jako srećan kad sam se prvenstveno javio da treniram. Potrefilo se da sam dao gol u ovoj velikoj pobedi. Osećali smo da će ovo biti velika noć, osećali smo na treninzima, danas u hotelu, u svlačionici, na klupi... Svi smo verovali. I kada smo primili gol znali smo da treba da nastavimo da igramo kao što smo pripremili utakmicu i ispostavilo se da je to bila dobitna kombinacija - rekao je Ivanić.

Prva pobeda Zvezde u Ligi šampiona i to kakva...

- Iskreno, razmišljam samo u rezultatu! Ne razmišljamo o tim nekim stvarima, važan nam je rezultat u ovom momentu, s obzirom da smo imali četiri poraza... Mogu da kažem da najviše žalimo za tom utakimcom sa Benfikom kad smo bili domaćini i izgubili sa 2:1. Ostale tri utakmice smo igrali protiv ozbiljnih protivnika i mogli smo da imamo neke naše šanse, ali nije bilo lako posle 0 pobeda i 4 poraza. Sad je ipak malo drugačije. Pa, dobro, to je Zvezda, to je Srbija, ambicije uvek rastu posle svake pobede. Mi smo verovali, šef je na sastanku rekao da on veruje u prolaz pre utakmice, tako da mi ne smemo da ne verujemo - rekao je Mirko Ivanić.