- Prvi gol nam je dao lažnu sigurnost. Nismo imali kontrolu nad utakmicom. Nismo pronašli ritam. Kod gubitaka lopti nismo bili dobro pozicionirani. To se rano prepoznalo. Posledica toga je bilo izjendačenje. Zvezdino vođstvo je takođe bilo nepotrebno. To su situacije koje želiš da izbegneš. Imali smo utisak na poluvremenu da imamo energiju da izvršimo pritisak. Onda je relativno brzo bila kontra. Nismo dobro stajali na terenu, nismo dobro pratili igrače. Nismo bili precizni napred, kao što je to potrebno protiv ekipe kao što je Zvezda. Ljut sam i besan zbog prilike koju smo danas imali. Doveli smo sebe u ovu poziciju. Sigurno nećemo tražiti alibi za ovakav nastup. Svakako imamo dodatne prilike. Ovakve nastupe ne smemo da ponovimo. Za dve nedelje ćemo morati da nastupimo na drugačiji način - počeo je Henes.

Pre utakmice sam rekao. Ovu odluku nismo doneli juče. To da može da odigra dobro smo svakako znali. Čestitam mu na odigranoj utakmici. To moramo da prihvatimo tako kako jeste. Zasluženo smo izgubili - dodao je Henes.

- Ne mogu da kažem da je razlog to i to. Nisam upoznat sa statistikom, ali je delovalo da nismo mogli da se izborimo ni u odbrani ni u napadu. Možda je to bio prvi gol koji nas je poremetio. Možda smo pomislili da ne možemo da pokažemo ono što zapravo možemo. To je bio i moj utisak, da je nešto nedostajalo. Već rano u utakmici. Ne znam da li smo posle prvog gola pogrešno procenili situaciju. U utakmici Lige šampiona je to fatalno. Poznato nam je kako mogu da teku fudbalske utakmice. Ljuti smo zbog načina kako smo igrali - zaključio je Henes.