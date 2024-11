‍- Veliki dan za sve nas, uzeći u obzir prethodne rezultate, te ova pobeda donosi veliku draž i sreću nama igračima, a i sigurno navijačima. Srećan sam zbog gola, ali sam mnogo zadovoljniji pobedom i prikazanom igrom, te mogu reći da sam ponosan na sebe, navijače, stručni štab, saigrače i sve one koji vole Zvezdu. Ipak posle četiri utakmice bez bodova, nije bilo lako izdići se psihički, te zato mislim da smo mi večeras pokazali karakter i mislim da je ovo prava Crvena zvezda. Uvek se trudim da budem smiren, ali posle pogotka nisam mogao da zadržim tu sreću u sebi. Više sam bio koncentrisan da taj moj gol bude rezultatski značajan i to se na kraju tako i pokazalo. Nije ovo bila laka pobeda, mislim da smo dosta truda uložili, ali smo bili pravi tim i igrali smo sjajno kao ekipa, te nam je to donelo zasluženi rezultat. Sjajno smo koristili kontranapade, te smo mogli da postignemo možda još neki gol, ali je na kraju ispalo dobro po nas - istakao je Krunić.