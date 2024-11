- Energija sa tribina stadiona u Humskoj daje posebnu snagu igračima Partizana, što se pogotovo videlo na utakmici protiv Čukaričkog, kada je skoro 20.000 navijača nosilo crno-bele do preokreta i trijumfa. Povratak navijača u Hram fudbala je najveća pobeda kluba, ne samo u dosadašnjem delu sezone, već vrlo verovatno i u poslednjih nekoliko godina. Oslanjajući se na taj huk sa tribina, FK Partizan pokreće akciju „Sezona počinje sada“, koja omogućava navijačima da kupe specijalno dizajnirane ulaznice za sezonu 2024/25. Bez obzira na to gde se nalazite, i da li ste u mogućnosti da prisustvujete utakmicama, da li vaši koraci vikendom odzvanjaju kaldrmom u Humskoj ulici ili vaše srce kuca i treperi za crno-bele boje negde daleko, kupovinom sezonske ulaznice jasno stavljate do znanja – sebi i drugima – nikada više nećemo biti gosti u svojoj kući- stoji u objavi FK Partizana.