Hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol bio je jedan od najboljih igrača Mančester sitija tokom proleća, nastavio je to i u prvim mečevima nove sezone, međutim u poslednje vreme je u krizi - kao i čitav tim. Već šest utakmica Siti ne zna za pobedu, od toga je izgubio pet utakmica, a ni u poslednjem meču protiv Fejnorda u Ligi šampiona nisu uspeli da prekinu crni niz...

"Dugo sam sumnjao u njega, a onda se sve potvrdilo kad sam gledao kako ga je 19-godišnji krilni napadač Škotske Ben Douk (na meču Lige nacija) rasturao na komade. Uloge u odbrani su vrlo različite. Ono što je Siti navikao igrati, to je posed, a kad imaš posed, onda se manje braniš. Sada to nije slučaj i zato Sitijeva odbrana pati", zaključio je on.