– Odlična ekipa, koja igra sve bolje kako prvenstvo odmiče. Teško ih je pobediti, osetili smo to i na svojoj koži na početku Super lige. Jesmo dominirali u utakmici u kojoj smo tada bili gosti, jesmo imali prednost, ali smo stigli tek do boda. Rival je uspeo da kazni naš trenutak nepažnje i da izjednači golom iz prekida. A, ponavljam, Spartak je sada mnogo snažniji nego na početku šampionata. Uz to, imaju i nekoliko bivših igrača Čukaričkog, a to je uvek garant kvaliteta jednog tima u Super ligi Srbije – kazao je Nikčević, koji se potom osvrnuo na šefa struke Subotičana: