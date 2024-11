Fudbaleri Crvene zvezde ostvarili su ubedljivu pobedu protiv Štutgarta (5:1) i na taj način su stigli do prvog trijumfa u Ligi šampiona ove sezone.

- Uoči utakmice Lige šampiona između VfB Štutgarta i Crvene zvezde u Beogradu u sredu, došlo je do incidenata sa navijačima VfB-a koji zahtevaju klasifikaciju i istragu. Na putu do Beograda, autobusi sa navijačima VfB-a zaustavljeni su na granici sa Srbijom, kako je i najavljeno, gde su vozila i putnici bili provereni pre nego što su u pratnji kolone odvedeni do stadiona u Beogradu, kako je planirano.