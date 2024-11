"Dušana očajnički očekuju! Tijago Mota čeka svog centarfora da se vrati golovima. Druga uzastopna utakmica sa rezultatom 0:0 je omogućila Juventusu da osvoji značajan bod protiv Aston Vile, ali je takođe naglasio kako povreda utiče na ofanzivni učinak tima. Kad Vlahovića nema to se oseća. Do sada je postigao devet golova i ako su neke propuštene prilike možda naterale navijače da uzdahnu, na kraju postoji rizik da će se bez njega napred postići malo ili ništa. Pogledajte samo ove podatke: nema opasnih udaraca i golova onih koji su se smenjivali da ga zamene. Naravno, pored izostanaka, kontinuitet ispred gola je aspekt koji Mota ima za cilj da napreduje, s obzirom na to da Juventus nije postigao gol u šest od 18 mečeva ove sezone, odnosno trećinu, a polovinu tih utakmica je remizirao", navodi "Skaj sport".