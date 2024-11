U 20. minutu Bobek je izveo majstoriju. Uspešno je prošao prvu prepreku Popovića, koji mu je išao u susret. Na njega su krenuli Stanković i Spajić, ali on iznenada upućuje jak i oštar udarac. To je iznenadilo i čuvara mreže Prvulovića koji je bio dobro postavljen, ali je pošgrešno ocenio loptu, misleći da će otići preko prečke, a ona je završila u mreži.

Igrao se 29. minut. Lopta se kretala s noge na nogu. Zebec je dodao do Bobeka, a on je daje Valoku koji je bio okružen protivničkim fudbalerima. On loptu prosleđuje do Mihajlovića koji sa 14 metara oštrim udarcem pogađa donji desni ugao i povećava prednost na 3:0. To je bio rezultat prvog dela igre.