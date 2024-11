-Spremni smo, spremali smo se kao za svaku drugu utakmicu. Izuzetno poštujemo ekipu iz Pančeva, tamo smo pružili dobru utakmicu, prvo poluvreme malo slabije, ali drugo je bilo jako dobro. Još sam tad rekao da će se teško uzimati bodovi u Pančevu i to se i obistinilo. Radi se o jednoj izuzetnoj ekipi, koja je dala 18 golova, 70 posto iz poseda lopte. Jaki su u traziciji, imaju brze, potentne igrače u kontranapadima, znaju da igraju fudbal. Sad kada bi mi dali da biram iz koje ekipe da dovedem najviše igrača, verujte da bih najviše pazario iz Pančeva i ovim sam sve rekao. Što se nas tiče, mislim da smo utakmicu protiv Partizana i još mnogo, ali fali tu malo istraživačkog i analitičkog novinarstva da bi videli šta i kako smo i pod kakvim uslovima odigrali ove jeseni. Tako da i bod na Banovom brdu, pobeda protiv Vojvodine, još mnogo dobrih rezultata i igara je bilo, ali ok, navikli smo da se borimo, da nam je stalno sledeća utakmica presudna i najznačajnija i pod tim pritiskom radimo, ali i pod nekim drugim pritiscima, o čemu nije ni mesto ni vreme, ali sam zaista, a to sam rekao još u avgustu, verujem u karakter ove ekipe, u identitet ove ekipe i ona to pokazuje. Pogotovo protiv Partizana, gde smo pružili jednu briljantnu partiju i šteta je možda što je nismo krunisali nekim boljim rezultatom, ali ništa se manje nećemo oznojiti sutra, ništa se manje procentualno nećemo dati nego protiv Partizana, a za šta će to biti dovoljno, videćemo, izjavio je šef stručnog štaba Goran Stevanović.