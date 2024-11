Cibalija je prvi meč u Evropi igrala sa Obilićem i taj meč se i dan danas pamti u Vinkovcima.

Slušaj vest

Nedavno se nekadašnji predsednik Cibalije, nekadašnjeg Dinama iz Vinkovaca prisetio dvomeča Obilića i Cibalije u prvom kolu Intertoto kupa 2000. godine, U prvom meču u Vinkovcima bilo je 3:1 za domaćina, u revanšu pogodio je Milan Obradović za 1:0, a onda su gosti izjednačili i prošli dalje, na meč sa Volfsburgom u drugom kolu. Bile su to istorijske, prve utakmice Cibalije u Evropi.

"Bilo je jako nezgodno, dva igrača su završila u bolnici, dobila su lagani potres mozga. Jedan je Križanović i ne sećam se tačno ko je drugi. Tako da smo čekali i hitnu koja je išla iza autobusa i svašta. Teško je igrati u Beogradu. Na toj utakmici nije bilo policije nego su bili njihovi bezbednjaci. Kada smo ušli na igralište i videli da nema policije nije nam bilo svejedno. Hvala Bogu, dobro se završilo", rekao je nekada kultni igrač Dinama iz Vinkovaca, a u to doba trener Cibalije Srećko Lušić.

Nemanja Pančić, Profimedia

Meč se odigrao neposredno nakon atentata na Željka Ražnatovića Arkana, a nakon toga Obilić je igrao Evropu i naredne sezone protiv Gete sa Farskih Ostrva i Kopenhagena, pa u Intertoto kupu 2002. protiv Hake. Što se tiče Cibalije tim je trenutno u drugoj ligi, a nakon Obilića rival je bila mađarska Tatabanja. Ta generacija je igrala Evropu i 2003. godine i stigla do polufinala Intertoto kupa, a poslednji izlazak u Evropu u Vinkovcima je viđen 2010. u Ligi Evrope protiv Klinftonvila.

Nije bilo obezbeđenja, samo Arkanova garda

Sećanja na taj meč su jasna u Vinkovcima, a jedan od strelaca na tim mečevima bio je i Mario Meštrović. Ovaj 54-godišnji Osiječanin kasnije je igrao za Hajduk, Alaves, Hapeol Telt Aviv, Kfar Sabu i Jerusilim, ali taj period u Cibaliji mu je i dalje omiljeni.

"S Hajdukom sam igrao Ligu šampiona 1995./1995., igrao sam i u Španiji, imao sam puno europskih utakmica. Igrao sam i s Izraelcima, ali ta utakmica je posebna jer sam ja Vinkovčanin, a utakmica kući je uvek posebna. Bio je trenutak koji je bio i sva ta euforija za,momke koji su praktički igrali prvu evropsku utakmicu i jer smo igrali protiv Arkanovog kluba. Bila je to utakmica u kojoj mi nismo bili favoriti. Ta ekipa Obilića nije bila bez veze, to je bila jako dobra ekipa, ali sećam se da mi je njihov levi bek u tunelu rekao: 'Samo da izađemo živi odavde' jer atmosfera je bila takva, cijeli grad je živeo za tu utakmicu. To je utakmica koja je obeležila tu posleratnu eru. Nije bila najbitnija utakmica, ali je svakako bila jedna od najbitnijih", rekao je on, a onda se prisetio meča u Beogradu.

Trening Cibalije na stadionu koji se nalazi između zgrada, jako blizu Centralnog zatvora i pored srednje škole Vojislav Ilić bio je jako... Sadržajan.Policije nije bilo, ali imao je ko da se brine o bezbednosti...

"Tamo smo stigli dan i po ranije i ono što je bilo zanimljivo je, kako je Obilićev stadion između zgrada, na treningu nije bilo policije, bili su samo ti njihovi bezbednjaci, 'Arkanova garda' ili ko su već... Bila je tišina na treningu i neko je gore sa krovova zgrada počeo da viče 'Domobrani'. U Beogradu sam imao jednu izuzetno neugodnu epizodu. Bio sam stariji, imao sam 30 godina. Puno stanovnika Vinkovaca je u to doba otišlo 'preko', neki su hteli da nas posete u hotelu, a nisu mogli, ali na utakmici me jedan posebno uzeo na zub. Nisam posle utakmice uopšte išao na konferenciju za medije, nego sam praktično u dresu i u gaćama otišao u bus. Dao sam kratku izjavu posle utakmice i to je bilo to. Bio je to jedan moj bivši sused, jedan verbalni napad koji je tada prihvatilo pola tribine u Beogradu. Taj je incident obeležio tu utakmicu. Mi smo čekali sat vremena dok se publika nije rasčistila, onda seli u bus i krenuli put Vinkovaca, put Hrvatske", setio se on.

Kao i njegov trener prisetio se Meštrović dvojice svojih saigrača koji su završili sa potresom mozga na meču koji je odigran na Pašinom brdu.

"Na terenu je bilo malo oštrijih startova, ali bilo je u granicama normale. Dvojica su završila na hitnoj s potresom mozga... Više se i ne sećam je li to bio Tkalčević ili neko drugi. Znate, ja sam bio više na podu nego u vazduhu haha. Bio sam plejmejker. Ništa to nije bilo specijalno. Bili su to oštri, momački, junački startovi, ali nije bila ništa grublja nego druge utakmice koje sam igrao. Tako smo i mi njih u Vinkovcima dočekali. Ulog je bio velik, rezultat je bio dostižan, bilo je 3-1 u Vinkovcima, oni su poveli s 1-0 u Beogradu. Ali kada smo mi izjednačili za 1-1 utakmica je bila gotova iako je bilo još pola sata da se igra. Mi smo igrali zrelo tako da smo na temelju toga prošli", istakao je Meštrović.

Ceca u tri džipa, a Jovan vadi uzi

"Meč protiv Obilića, to ću pamtiti dok sam živ. Dolazimo u hotel i naravno imamo trenerke Hrvatski nogometni klub Cibalija Vinkovci. Sve obučeno, Dolazimo na recepciju, Dok ja dajem pasoše, dvojica visokih momaka staju mi iza leđa. Neugodno onako, šta je sad? Odradim ja sve idem u lift, oni za mnom, ja u sobu oni na vrata. Ja izađem napolje, kažem: 'Momci, gde je problem?' Kažu: 'Mi smo služba državne bezbednosti, zaduženi za Vašu bezbednost.' Je l' tako? Jeste! Hajde da šetamo po Terazijama. Jedan ispred, jedan iza. Niko ništa", rekao je o ovoj utakmici tadašnji predsednik Cibalije Petar Šimić.

EPA

Prisetio se i susreta sa tadašnjom predsednicom kluba Svetlanom Cecom Ražnatović.

"Sad ide utakmica. Ceca, toliko lepa žena, ali sa onako tankim nogicama. Ona nas prima, ali dolazi sa tri džipa, ti ne znaš u kom ona sedi. Pa friško pre toga je ubijen Arkan. Ona izlazi napolje, stadion prelep, kancelarija prelepa. Sedamo, razgovaramo, tu je i Šekularac koji me je provozao po Beogradu", prisetio se Šimić.

A onda je izneo tvrdnje da je posle remija nakon koga se znalo da je Cibalija prošla dalje obezbeđenje moralo da vadi vatreno oružje kako bi se hrvatskim tim sačuvao od besnih navijača.

"Kad su ovi videli da smo mi prošli, kreće rulja na nas! Tad je Ceca videla šta se dešava i rekla je: 'Jovane, reši problem!' Jovan ovako zasuče mantil, odavde povuče uzi, repertira i prema njima. To je kočenje! Padanje onih prvih redova, da vidiš bacanja po asfaltu. Nema, Jovan puca sigurno! Samo to je malo ko smeo da ispriča, Da je bilo svejedno, nije nam bilo svejedno. Posle autobus kad je išao kroz Beograd, pa su nas pratili, pa ovako i onako. Ali vratili smo se živi", rekao je Šimić gostujući u jednom podkastu.

Kurir sport/Mondo

Bonus video: