- Možemo da budemo zadovoljni. Odigrali smo dobro, borili se i dali maksimum. Utakmica je mogla da ode u oba smera, Švajcarci su imali svoje šanse od 55. do 65. minuta, mi smo to prebrodili, na kraju imali dobru priliku i šut u 89. minutu. Iks - najrealniji rezultat - počeo je intervju za Kurir Miloš Pantović.

- Ne obazirem se oko golova i učinka, bitno je da ekipa uzima bodove i da pomažemo koliko možemo srpskom fudbalu. Podižemo TSC u Evropi, to nam je najvažnije. Imamo šansu da prezimimo, sve držimo u svojim rukama .

Delujete na terenu kao Filipo Pipo Inzagi u svojim najboljim danima. Šta kažete na to?

- Ha, ha, ha... Po konstituciji, rekoh u par navrata, nisam klasičan špic, više sam "lažna devetka" ili polušpic. Volim da se šunjam i čekam svoju šansu. Bogu hvala, došle su dve protiv Sankt Galena, dva gola sam dao i pomogao ekipi, to je najvažnije. Pipa sam gledao kako igra! Kako, da ne?! Bio sam dete kad je igrao, svakako da znam ko je i sigurno da prija ako me već porede s njim.

- Igramo zajedno, sem tih njegovih šest meseci u Rusiji, vec dve i po, tri godine. I u Voždovcu smo bili zajedno, sad u TSC. Znamo šta možemo da očekujemo jedan od drugog. Bukvalno, pogledom se kapiramo i to mi dosta olakšava posao na terenu. Žao mi je što mu se nije dalo da pogodi gol Sankt Galena makar iz jedne, do dve gol šanse koje je imao. Ali, treba mu skinuti kapu, za onakav trk, sa igračem na leđima. Odigrao je vrhunsku utakmicu, baš je bio dobar. Šta da se radi, nije ušla sad, hoće, Bože zdravlja, kad nam bude potrebno. Samo neka nastavi ovako.

Trener Jovan Damjanović veruje u vas. Koliko vam to prija?

- Sa Damjanovićem sam sarađivao u Voždovcu. Gurnuo me je u seniorski fudbal. Prija mi, poznaje on mene, ja njega, imamo dobar odnos. Hvala mu na lepim rečima.

- Rekoše mi da je sedam bodova 70 odsto dovoljno za prolaz. Naravno, nije nam cilj samo sedam, imamo još šest bodova u igri, naravno da gadamo sve. Za dve utakmice ćemo da znamo, da li je to dovoljno.

- Imao sam tu Partizanovu ponudu, to svi znaju, nije tajna, takođe i od TSC. U dogovoru s porodicom, svim ljudima iz okruženja sam pričao i doneo odluku da je TSC sredina gde ću da napredujem, koliko treba da bih, Bože zdravlja, napravio taj naredni korak. Najviše sam se odlučio za Bačku Topolu, zbog toga što me je želeo Žarko Lazetic. I zato što je TSC sličan po stilu igre i svemu ostalom Voždovcu. To mi je bila olakšavajuća okolnost, nisam morao toliko da se adaptiram, koliko bih u Partizanu. Iz čisto fudbalskih razloga odlučio sam da dodem u TSC i, eto, ispostavilo se da se nisam pokajao.