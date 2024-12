- Jednoj organizaciji, velikom klubu kao što je Partizan, tu ima puno stvari koje treba menjati. Ja bih stvarno da mogu konkretno da kažem ko su i šta su, nemam problem sa tim, ja zagovaram transparentnost. Navijač, gledajući fudbal, treba da bude informisan o svemu u klubu. On dolazi na utakmice, ima problem emotivni kad se dobije ili izgubi. Imaju dva sektora. To su radnici u administraciji, tu postoji strašnije nešto, ima tu ljudi koji rade, a neki i koji nisu profesionalci. Sada mi to dovodimo u red, dovodimo sistematizaciju.

- U sportskom sektoru je do sada otišlo 19 ljudi i to nije kraj. U radnom odnosu, to ne pripada meni... Milka Forcan je zadužena za marketing. U tom delu je 30 ljudi ili otišlo ili zna da treba da ode. Biće objavljeno to brzo, sve će se to znati, nema tajni, bez obzira ko je preko koga došao. Tako će biti u svim sektorima. Fudbal je kompleksna organizacija, svi su jako bitni. Ali generalno, znamo šta da radimo, trebaće nam vremena - zaključio je on.