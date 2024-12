Slušaj vest

Predrag Mijatović bio je gost jutarnjeg programa televizije "Pink" gde se dotakao brojnih aktuelnih tema vezanih za FK Partizan.

Govorio je Mijatović o razlozima dolaska u Humsku.

- Pa to je pitanje koje mnogi ljudi postavljaju u poslednje vreme. Ja nikada nisam otišao iz Partizana, to je klub koji je meni pomogao da se afirmišem kao ličnost, sa svim poštovanjem Budućnosti, gde sam potpisao prvi ugovor u životu, ali sam sa iskustvom u Partizanu uspeo da steknem iskustvo i odem inostranstvo. Mnogo je meni Partizan više dao, nego ja Partizanu - počeo je priču Mijatović, pa dodao:

- Puno puta se provlačilo moje ime, kad god je bio u krizi klub, provlačilo se moje ime, moje iskustvo iz Reala je bilo tu. Nisam procenio ranije da je bilo vreme za nešto tako. Bio sam decidan da nije momenat, pitao sam kada je to i shvatio sam da je sada taj momenat. Spreman sam na sva moguća i nemoguća pitanja. Partizan je pored onog što je primarno, a to je fudbalski sektor što ljudi svaki dan vide, a to je sportska kriza već nekoliko godina. Ne vodimo glavnu ulogu u srpskom fudbalu, uglavnom nas nema na evropskim takmičenjima. Imamo disbalans sportskog projekta, to se dešava i u drugim klubovima. Meni i Danku je pripao sportski sektor, zatekao sam haotičnu situaciju.

Govorio je i o stanju u kom je zatekao klub.

- Sve je napravljeno bez plana, zatekli smo ekipu koja je stidljiva, kojoj fali kvaliteta, koja ne igra dobar fudbal i na tome moramo da poradimo intenzivno. Partizan je veliki klub, institucija, može da nema rezultate jedne ili dve godine, ali ne puno godina. Imamo iskustvo, želju da promenimo stvar, treba vremena, apel navijačima, mi pravimo nešto novo, biće novina, promena, nikakva odluka se neće doneti lično. Da vidimo kako da krenemo napred - istakao je Mijatović, a zatim se dotakao i konkretnih brojki broja otpuštenih:

- Jednoj organizaciji, velikom klubu kao što je Partizan, tu ima puno stvari koje treba menjati. Ja bih stvarno da mogu konkretno da kažem ko su i šta su, nemam problem sa tim, ja zagovaram transparentnost. Navijač, gledajući fudbal, treba da bude informisan o svemu u klubu. On dolazi na utakmice, ima problem emotivni kad se dobije ili izgubi. Imaju dva sektora. To su radnici u administraciji, tu postoji strašnije nešto, ima tu ljudi koji rade, a neki i koji nisu profesionalci. Sada mi to dovodimo u red, dovodimo sistematizaciju. U sportskom sektoru je do sada otišlo 19 ljudi i to nije kraj. U radnom odnosu, to ne pripada meni... Milka Forcan je zadužena za marketing. U tom delu je 30 ljudi ili otišlo ili zna da treba da ode. Biće objavljeno to brzo, sve će se to znati, nema tajni, bez obzira ko je preko koga došao. Tako će biti u svim sektorima. Fudbal je kompleksna organizacija, svi su jako bitni. Ali generalno, znamo šta da radimo, trebaće nam vremena.

Dodao je da klub sada mora da skrati troškove na svaki mogući način, a da je slično radio i dok je bio u Realu.

- Kako da ne. Ja sam u Partizan došao iskreno bez ikakvih drugih namera osim da pomognem, da vratim Partizanu kada je on meni najviše pomogao. Sada je došao momenat da probam da vratim, ja ne volim tu reč probam, nego da vratim. Neću imati problem da se zahvalim nekome za kome treba. Uradio sam neke stvari sa ljudima sa kojima sam igrao, zahvalio sam im se. Mi smo u krizi, moramo da štedimo, odrekli smo se luksuza, limuzina, režija koje su postojale, vodite na ručak nekoga, pa plati Partizan. Okej, platite ga vi. U Realu u generaciji Galaktikosa, rekao sam tri godine da smo bez titule, da nešto ne ide, da mora da se menja. Bilo je mnogo ljutih. U toj generaciji su bili Ronaldo Nazario, možda jedan od najboljih u istoriji, pa Dejvid Bekam, Guti, Raul, Roberto Karlos. U jednom velikom klubu, a Partizan je ogroman klub. Ljudi nekada nisu svesni koji rade ovde u kakvoj su instituciji. Bez ozbira na rezultate, Real Madrid je 32 godine bio bez Lige šampiona, ali nije ostao bez titule Kraljevskog kluba. Ja sam tu privremeno, ja imam rok upotrebe do maja, dok se ne stvori Skupština. Do tada ću donositi odluke. Ako posle treba neko da neko vrati posle dobro, mislim da to nije dobra ideja. Biće još nepopularnih odluka, ali tako mora.

Istakao je i kako se mnoge odluke neće svima svideti.

- Najavili ste me kao da sam pet puta bio najbolji igrač na planeti. Ja imam tu energiju kada krenem u nešto, kada je fudbal u pitanju, još kada sam bio igrač, takav sam bio danas. Nemam nikakav problem da saopštim najgore moguće stvari. Ništa lično, sve u cilju da Partizan ide prema gore, Partizan je postepeno u poslednjih deset godina išao dole. Proživljavamo najgoru krizu u istoriji Partizana, to je agonija za navijače, koji plaćaju karte, dolaze... Kao što vidite, često sam u medijima, ne zbog toga što meni treba popularnost. Ja sam popularniji tamo gde živim, ali sada sam u Partizanu i samo me to zanima. Kada dođe neko i kaže mi da "to nije baš popularno", meni su govorili da ne idem kod nekih, ne, ja idem kod svih. Ja predstavljam Partizan. Da sam ja, napravio bih selekcije. Navijači Partizana gledaju sve televizije, šaljemo poruke svima. U prvoj etapi sam obavio jedne medije, u drugoj druge i u trećem ciklusu hoću ponovo. Posle ću da tražim da me puste da radim. Dolazi prelazni rok. Moramo da dovedemo neke igrače. Kada neke stvari odradimo, napravićemo ponovo priču sa medijima.

Pričao je Mijatović i o odnosu sa navijačima Partizana.

- Iskreno da vam kažem, prihvatili su me mnogo bolje nego što sam očekivao. Ja ne živim u Srbiji, dolazim vrlo retko i kad dođem, ne sećam se kada sam otišao u Partizan. Nisam imao tada dobru energiju sa tim ljudima, ali sam imao sve informacije. Prihvatili su me na najbolji način. Stvar prihvatanja je bila ta što je na stadionu bilo 20.000 ljudi, to je bilo nepojmljivo. Bio sam na mnogim utakmicama, ali taj osećaj pomešanosti na toj utakmici, ta energija koju su uputili prema meni, jer su mene idenfitikovali kao vođu projekta, to je fascinantno. Ja sam se naježio. I sad kad pričam o tome mi je drago. To je velika obaveza, odgovornost, ne smem da se šalim, moram da budem otvoren. Sigurno će biti odluke koje se navijačima neće svideti. Ljudi razumeju energiju, iskrenost, otvorenost. Ne treba lagati Partizanovce. Ne mogu da kažem da ćemo biti šampioni sledeće sezone, bio bih lud kada bih to rekao. Igrač koji vam ne treba u timu, ne smete da bežite od njega, morate da mu kažete da se ne uklapa u sportski projekat. Ako sam ja tu sada, nemate mesta, on može da vas mrzi, što mi se dešavalo u Madridu, zvali su me Al Kapone sa Balkana, zalizani... Mrzeće me, reći će svašta, ali će reći da sam bio iskren, to je zakon u fudbalu, u životu. Navijačima hvala na podršci. Danas je teško biti navijač. To nema nigde, za Partizan se ne navija, Partizan se voli. Budite uz nas.

Na meču protiv Jedinstva bilo je publike i pored lošeg vremena.

- To je fascinantno da u tim momentima kad je teško, kao juče, kiša, nema krova na stadionu. Jug, naši najžešći navijači, meni ih je bio žao. Meni sin da igra danas, ja bih ostao i gledao na televiziji, a oni su došli. Došli su i mladi klinci, koje mi primamo u klub, imaju 10 godina... Slikali smo se zajedno, prihvatili smo ih. Vi ste možda budući igrači, pitao sam ih gde su smešteni, oni su navijali kao da je finale Lige šampiona. To ne postoji u nijednom drugom klubu, ni u Madridu, verujte.

Za kraj, govorio je i o omladinskoj školi.

- Apsolutno, naša akademija, škola fudbala, to je potpuno normalno da se menjaju termini, ali fokus je na omladinskoj školi. Ona je imala reputaciju, ali se dešavalo svašta i otišlo je u nekom putu na kojem ne treba da puta. Treba nam strpljenja, vratićemo to. Moramo da se hranimo iz naših omladinskih kategorija, da ona bude glavni snadbevač fudbalera za prvi tim. Mi nemamo para da se takmičimo sa Sitijem, Junajtedom. Fudbal je socijalni fenomen. Bernabeu je koštao milijardu i 200 miliona. Kada nije privatan klub, Madrid ima isti statut kao Partizan, jedan segment je tiketing, drugi je marketing, treće su TV prava. Kod nas su ulaznice jeftine, ne može da se pravi novac od toga. Protiv Osasune je u Madridu najskuplja karta oko 200 evra, a prosek je 120-150 evra, kada dođe 70.000 ljudi... U Ligi šampiona je to po 500 evra, onda sponzori. Mi nemamo tiketing, marketing nam se urušio, jer smo urušili kredibilitet. Moramo da povratimo to. Imamo TV prava koja nisu dovoljna, moramo da nađemo druge oblike finansiranja - zaključio je Predrag Mijatović.

Kurir sport / TV Pink / Ž.S.

