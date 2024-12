U ovoj državi se tradicionalno održava takmičenje koje nosi naziv "Mamadi Dumbuja", a po završetku jedne utakmice došlo je do teških incidenata.

U završnim trenucima utakmice između N'Zokore i Labea je počeo sukob navijača sa policijom. To se dogodilo nakon što su dvojica fudbalera Labea dobila crvene kartone, a jedan od ministara navodno tražio da se to poništi. Usledeo je potom penal za Labeu, a to je razbesnelo navijače koji su počeli sa kamenovanjem.