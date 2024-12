"Počeli smo sa obnovom Zemunela. Bukvalno idemo od prostorije do prostorije, jer cilj je da taj objekat bude u funkciji proizvodnje igrača i stvaranje boljih uslova za sve selekcije. I to radimo bukvalno zahvaljujući pomoći i donacijama građevinsklih firmi, zaljubljenika u fudbal, ljubitelja Partizana. To smo počeli bez jednog jedinog dinara. Kao nekad čuvene mobe, ali bukvalno. Radićemo novi SPA centar za oporavak fudbalera i očekujem da će do početka prolećne polusezone ta prva faza obnove Teleoptika biti završena".