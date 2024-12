– Čukarički uvek izgleda kao izuzetno organizovan klub, sa novim mladim i to elitnim igračima svake godine. Takođe, tu je i dosta iskusnih prvotimaca sa zavidnim karijerama. Osim Crvene zvezde, sve ekipe ove sezone imaju dosta oscilacija i još se traže. Forsiranje mladih igrača je uvek bilo opredelenje Čukaričkog. Imao sam posebno priliku da na taj način radim u Železničaru, ranije u Voždovcu. Čukarički je i pre mene davao šansu mladim igračima, sa razlogom, ima elitnu Akademiju i Omladinsku školu. Lično, igrače ne delim na mlade i na stare, već gledam šta mogu da pruže ekipi. Nemam problem da dam šansu 16-godišnjaku, ako mislim da zaslužuje. Isto tako, ako je onaj od 35 godina bolji, to je fudbal i tako treba da bude – kazao je Savić.

– Izuzetno se radujem ponovnoj saradnji. To je jedna od stvari koja me je i podstakla da dođem u klub. Spona između prvotimaca i omladinskog tima je vrlo bitna. Mihako je fenomenalan trener, sjajan momak, na fudbal, pa i na život gledamo sličnim očima. Verujem da će zbog toga igralima sve biti mnogo lakše.

– To je nešto što vas uvek čeka u fudbalu, osim ako nemate neki preozbiljan kontinuitet. Da je lako, nije, ali opet igrači su dobri, takmičari, klub je stabilan… Čeka nas derbi protiv Vojvodine u Novom Sadu i prilično mu se radujem, nadam se da ćemo krenuti kako treba. Do zimske pauze ima dosta vremena, čekaju nas tri utakmice, one su prioritet svih prioriteta. Čeka me upoznavanje sa ekipom, jedno je kad ih gledate sa strane, drugo kad vidite kakvi su mentalno, kakvi su u grupi, u zahtevima, to je ipak nešto drugo, na šta ću tražiti odgovor u naredne tri nedelje. Prelazni rok mi je u ovom trenutku predaleko.