Dalić je za vreme mandata u reprezentaciji imao već bogatu ponudu. Otkrio je pre šest godina kako mu se javio klub iz Kine s ponudom od 24 miliona evra na tri sezone, no on je to odbio: "Ovih dana došla je još jedna ponuda, bogatija nego ona iz Kine o kojoj se pisalo. Stalno me neko zove i ponekad se zapitam imam li pravo biti takav prema svojoj porodici, da odbijam sve te ugovore koje mi nude, jer fudbal je prolazan, danas jesi, sutra nisi. Ko zna hoće li ubuduće biti takvih prilika. Kazao sam sam sebi: Biće još boljih. Imam ugovor s HNS-om, ali me to ne zanima. Ovog časa veže me samo moj osećaj, čim osetim da to više nije to, pokupiću se. Nisam taj koji će selektor biti stotinu godina, koji brani svoj resor", rekao je Dalić tada.