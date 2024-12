-To je neverovatna priča, on nam je o tome pričao pre a ne posle meča u Leskovcu, ali kada je susret okončan, rekla sam mu, nema druge nego da se sada rukovodim tvojom pričom, a to je da posle poraza od 2:0 moramo da slavimo u Stokholmu 3:0. Čuda su moguća. Pa oni su kasnije otišli, kako Dušan u šali kaže, turistički u Holandiju i ostvarili veliki uspeh, stigli su do finala.

-Slažem se, mi smo veoma mlada reprezentacija, kada to kažem mislim na period od samostalnosti. I stvarno rastemo iz godine u godinu, sve je ovo u poslednjih skoro dve godine veoma poućno za nas, rastu i devojke i stručni štab i mi koji brinemo o ženskom fudbalu. Pravimo velike korake i to je ono što je meni jako bitno, da idemo napred. Možda ne idemo brzinom kojom bih ja želela, ali sve ovo je jedno veliko iskustvo koje nema cenu i pre ili kasnije ostvarićemo jedan veliki rezultat – ne ostavlja dilemu Sandra Sremčević.

-Iskreno, slušao sam ovih dana sve komentare, ali ja to ne gledam tako. Ja sam ubeđen da mi možemo da igramo sa Švedskom, rekao sam to i pre prve utakmice. Ono što je sigurno , rekao sam to i na zajedničkom sastanku, nisam zadovoljan igrom u Leskovcu. Devojke su se borile, nemamo tu zamerke, ali jednostavno moramo da uđemo u meč da ga dobijemo. Nije mi se dopalo što smo bili toliko „uvučeni“ veći deo utakmice, mislim da je to uticalo na razvoj događaja. Da je Švedska ozbina reprezentacija to je suvišno da pričamo, ali verujem da je naša reprezentacija došla do tog nivoa da zaslužujemo sigurno da budemo u top 10 reprezentacija. Švedska jeste peta na svetu, a ja sam siguran da ćemo odigrati duplo bolju utakmicu nego u Leskovcu. Verujem u pobedu – rekao je Bojan Pavićević, direktor svih ženskih i futsal selekcija Srbije.