"Kup je neizvesno takmičenje u kom jedan loš potez može da vas košta utakmice i eliminacije. Ja volim da se vodim time da ne smemo da potcenimo rivala, jer gledajući najjače lige Evrope, često se dešava da favoriti ispadaju od autsajdera, pošto ne uđu u utakmicu onako kako treba. Mi sigurno nećemo potceniti Grafičar, svi znamo da je to Zvezdina filijala, da prave velike transfere, da imaju odlične uslove za rad. Prvi čovek kluba gospodin Govedarica je mnogo toga uradio za klub. Gledao sam utakmicu iz prošle sezone na „Marakani“, kada je Grafičar vodio 1:0, Nikola Čumić je ušao sa klupe i dao gol u 88. minutu i Voša je posle prošla na penale. Isto tako, Grafičar je namučio i Partizan pre nekoliko godina, tako da su pokazali da mogu da se nose sa superligaškim timovima, jer imaju igrače koji su ponikli u Crvenoj zvezdi. Moramo da budemo na oprezu, to sam poručio i igračima na sastanku i želimo da budemo spremni na sve. Jesmo favoriti, ali moramo da damo sve od sebe, da ne dozvolimo da rival više želi da ne izgubi nego mi da pobedimo. Naš cilj je da se plasiramo u četvrtfinale i da budemo korak bliže finalu. Već sam rekao da je moja želja da osvojim opet trofej sa Vojvodinom i da uđem u grupnu fazu UEFA takmičenja. Ne bežim od toga i daću sve od sebe, ali moraju i moji igrači na terenu. Odigrali smo odličnu utakmicu u Novom Pazaru, povratili smo to samopouzdanje, koje nam se poljuljalo posle remija sa ekipama Mladosti i Tekstilca. Nadam se da su se igrači podili, atmosfera je odlična, spremili smo se za meč, danas ćemo odraditi poslednji trening. Izvešću najjači mogući sastav u ovom trenutku, ne želimo da potcenimo odličan tim Grafičara", rekao je Lalatović, а prenosi sajt kluba.