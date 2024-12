"Uveren sam da to mogu. Nemam sumnje", rekao je Maskerano.

"Očigledno je da će ljudi u svetu imati svoja mišljenja i to je naravno validno mišljenje. Ali uveren sam da sam sposoban da treniram ovaj tim", dodao je on.

"To što sam u mogućnosti da budem trener ovog kluba je vrlo ambiciozan projekat", dodao je Maskerano.

On je tri godine stariji od Mesija, a treniraće i Luisa Suaresa, Đordija Albu i Serhija Buskeca, sa kojima je igrao u Barseloni.

"Ne samo da imam prijateljski odnos sa Leom, u ovoj ekipi su još trojica sa kojima sam dugo igrao i prijatelj sam. To neći da negiram. Ali morate da odvojite stvari, jedno je posao, a drugo je prijateljstvo", naveo je Maskerano.

On je do skoro radio sa reprezentacijom Argentine uzrasta do 20 godina i olimpijskom reprezentacijom. Fudbalski savez Argentine oslobodio ga je poslednje dve godine ugovora. ; "Veoma sam zahvalan Argentini na razumevanju da je ovo veliki korak za mene i na tome što su mi dozvolili da preuzmem posao", rekao je Maskerano.