Sokrates se nikako nije uklapao u ondašnji šablon fudbalera. Sa svojih 1,93 i jedva 70 kilograma nije moglo da se dogodi da ne bude u centru pažnje. Duga kovrdžava kosa i velika brada samo su pojačavale utisak, da bi kasnije to postao njegov zaštitni znak. Po sopstvenom priznanju, nikada nije planirao da postane profesionalni fudbaler. To se jednostavno dogodilo. Nadaren do ekstrema, ali bez ikakve želje da se kroz trening usavršava. Bez obzira na to, niko nije mogao da porekne da je njegova igra često imala dodir sa genijalnošću!