Olimpijakos je prethodne sezone osvojio evropski trofej pošto je u finalu Lige konferencija savladao Fiorentinu rezultatom 1:0 i to posle produžetaka. Gol je u 116. minutu postigao Al Kajub, a gazda crveno-belih iz Pireja Vangelis Marinakis u intervjuu za Skaj Sport otkrio je neke zanimljive anegdote iz prethodne sezone.

- Uvek treba da daješ sve od sebe, beskrajan napor, ali da uživaš u poslu u kojem radiš. Moraš da budeš pasioniran, da štitiš svoj tim i interese. Ljudi u Pireju su kao i u Notignemu, recimo. U poslu imam mnoge zaposlene u kancelarijama, na brodovima, a terenu su to fudbaleri. Mislim da je na kraju krajeva moć u ljudima, a ne u meni - počeo je priču Marinakis, pa otkrio da je trofej Lige konferencija odneo i na grob svog oca:

- Njegov grob je ovde u Pireju, ali sam poslao trofej da ode i na Krit i u ostale delove Grčke. Za mene je to bio poseban momenat, jer sam želeo da pokažem zahvalnost čoveku koji me je najviše inspirisao da sve ovo radim. Nije dobro da zaboravite svoje korene. Rekao sam to sebi, obećao i desilo se.