Životna priča Brazilca Adrijana: Sa dna do vrha i ponovo nazad!

"Smrt mog oca me je uništila. Konstantno sam bio pijan. Izolovao sam se, video sam sebe u Italiji samog, tužnog i depresivnog i počeo sam da pijem. Dolazio sam pijan i na trening i odveli bi me da spavam, a onda bi prijavili da sam povređen", kazao je Adriano i dodao:

„Plašim se za njegov život“, iskren je bio Rinaldi. „Njemu treba pomoć. Ne zanima me njegova fudbalska karijera, zanima me isključivo on. Znate, Adrijano mi je poput sina. On je godinama u teškoj depresiji i niko ne želi da mu pomogne. Orgije, pijančenja i druženje sa žestokim momcima nisu problemi, to su samo posledice. Depresija je kriva za sve. Da li mislim da razmišlja o samoubistvu? Ne znam, sve što znam je da mu treba pomoć.“