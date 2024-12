Reč je o posledici neadekvatnog održavanja u prethodnom periodu, a propusti koje smo zatekli, poput ovog sa terenom u Leskovcu, su jasan pokazatelj zatečenog javašluka i neodgovornosti. Nije država gradila stadione i terene da bi ih neko neodgovorno koristio. Oni su vrednost za buduća vremena i tako ćemo se prema njima odnositi. Uveren sam da ćemo to veoma brzo da promenimo i uspostavimo najviše standarde u svim segmentima, uključujući i stanje fudbalskih terena. To je i naša obaveza koju ćemo da preuzmemo sa punom ozbiljnošću, vrednim radom i konkretnim rezultatima. U skladu sa tim, za utakmicu protiv Danske, u novembru, teren na stadionu Dubočica u Leskovcu biće u znatno boljem stanju. To će pokazati da u FSS menjamo stvari na bolje – rekao je tada prvi operativac fudbalske organizacije i već protiv Danske teren stadiona „Dubočica“ nije bio predmet kritike.

-Iskreno, odziv je bio iznad naših očekivanja. Pozvali smo po dva predstavnika svakog kluba. Jedan koji se neposredno bavi održavanjem terena i drugi koji je direktor stadiona ili sekretar kluba, odnosno osoba koja bi koordinisala aktivnosti na tom planu u budućem periodu. Seminar koji smo danas održali u našoj kući fudbala je prekretnica u ovoj složenoj oblasti. Jedan od najvažnijih strateških ciljeva FSS je kvalitet travnate podloge, a da bi se one održavale na adekvatan način, potrebni su dobri i kvalifikovani kadrovi. Ljudi koji se bave time moraju da budu edukovani da do najsitnijih detalja uđu u problematiku. Hibridni tereni zahtevaju jednu posebnu tehnologiju održavanja, savremeniju mehanizaciju i mnogo veće znanje. Nije to više samo obična trava, već mnogo kompleksniji i kvalitetniji materijali koji podrazumevaju vrlo skupu opremu i stručno znanje – rekao je Nebojša Ivković i poručio da će sličnih seminara biti i po regionima širom Srbije. -Ovo je samo prvi korak. Videli ste da je u poslednje vreme pokrenuto mnogo inicijativa od strane rukovodstva FSS, znamo svi kako je izgledao teren u Leskovcu na utakmici protiv Švajcarske, a kako mesec dana kasnije protiv Danske. Ništa to nije slučajno. Naši napori da ljude koji vode računa o održavanju terena edukujumo u direktnoj su vezi sa najavljenim reformama u domaćem takmičenju. Ukoliko dođe do promene formata i skraćenja lige, sve utakmice elitnog ranga će apsolutno morati da se igraju u idealnim uslovima i na perfektnim podlogama. I tu neće biti popusta. Uz pomoć kolega iz UEFA i Agencije „Pro pitch“, uspostavićemo i sistem gradacije po kome nijedan stadionu u Super ligi Srbije neće smeti da bude ispod tri zvezdice – poručio je Nebojša Ivković.