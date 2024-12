-Tekstilac je od dolaska gospodina Matića, bez obzira na to što su igrali dobro i dok je trener bio Mirjačić, jedna ekipa koja je kompaktna, borbena, snažna, daje sve od sebe. Igrali smo sa njima u kupu, ali to nije nikakvo merilo, nikakav reper. U poslednjoj utakmici, kada su pobedili OFK Beograd su pokazali kapacitet, očekujemo tvrdu utakmicu sutra na Marakani. Protivnik će sigurno doći da se nadigrava i da igra. Moramo da budemo veoma obazrivi - dodao je trener Crvene zvezde.

- Slavko Matić je trener sa internacionalnim iskustvom, pametan, inteligentan, zna da postavi ekipu i da izvuče u datom trenutku iz tima maksimum, što je veoma bitno. On je to pokazao u prethodnoj utakmici, odigrao je nerešeno protiv Vojvodine u Novom Sadu. To su rezultati za respekt, tako da je važno oružje Tekstilca.