– Dragoljub Bekvalac mi je dao traku uz reči da hoće da komandujem timom na terenu, da pričam stalno i da budem vođa. Uz dodatak, ako se jednom desi da me ne čuje, letim napolje. Jednom mi se to dogodilo na treningu, momentalno me je izbacio. Saigrači, od kojih su većina bili znatno stariji, slušali su sve bez pogovora na terenu. E, posle utakmica i treninga ja sam morao da slušam njih. Vraćali su mi „debelo“ za šefovanje na terenu – uz osmeh će Stepanov.

– Sa ove distance kada gledam, to su bile najteže godine kluba, bez ikakve dileme. Pa, mi nismo imali ni upravu. Šest meseci nikog, ništa… Godinu i po dana bez ijednog dinara. Na neka gostovanja idemo kolima, potrpamo se u nekoliko automobila. Zašto? Nismo imali pare za autobus. A, ginuli. Mislite da je neko zbog toga slabije igrao? Kasnije se desila jedna situacija da me pozove tadašnji predsednik u kancelariju i kaže imamo za vas osmoricu plate, ostali za mesec dana verovatno dobijaju. Uzimam taj novac, odlazim na Vetarnik, kažem svima da imamo sastanak stavljam sve na sto i delimo na 25 delova. Sećam se da nam je na tribina bio i transparent „večito treći“, nije prijalo to navijačima što smo uvek treći… Zaboli me onda kada vidim danas neke stvari, klub finansijski stabilan, obezbeđeni maksimalni uslovi od strane predsednika Zbiljića, a na tabeli 7. mesto – otvoreno priča Stepanov.

– Ne žalim ni za čim. Imao sam neprocenjivo iskustvo da igram u pet država. Mogle su neke stvari da budu drugačije, ali u sportu je potrebno da se poklopi toliko faktora. Murinjo je dva put želeo da me dovede u Čelsi. Prvo posle EP za reprezentacije do 21 godine, a zatim i posle polusezone u Trabzonu. A, oni tamo ni da čuju da mrdem bilo gde. Posle u Portou, zadesila me je tragedija… Majka mi je bila na samrti, imala je još nekoliko sati života… Bio sam standardan u timu, posle pripremnog meča Bohum – Porto u Nemačkoj, vidim 15 propuštenih poziva od brata, javljam mu se, saopštava mi to. Pitam trenera za dozvolu da ne idem sa ekipom u Portugal, nego da idem u Srbiju. Odgovora „ne može“. Odlazim kod sportskog direktora, čim sam mu rekao o čemu se radi, organizuje mi privatni avion za Srbiju. Trener menja odnos prema meni kada sam se vratio posle nekoliko dana… Na jednom treningu okupljamo se na centru, a on me nešto pred svima proziva „E, vi Srbi…“, skačem hvatam ga za gušu. Fotografi sve slikuju, sutradan to centralna vest. Nisam dao na sebe. Platio sam cenu, skonjen sam iz tima, igrao sam samo Kup. I to na četiri meča bio sam proglašen za igrača utakmice. U finalu – nije me stavio uopšte u tim.