"Nisam te povredio namerno, ti to znaš, a ako me još jednom optužiš za to - polomiću ti obe noge. I to će biti namerno...", piše u knjizi Zlatana Ibrahimovića u kojoj prepričava svoje reči nakon bliskog susreta sa Van der Vartom, na utakmici reprezentacija Švedske i Holandije.