"Ekipa Radničkog iz Kragujevca ima prepoznatljiv stil igre, sa dosta inteziteta, presinga na svakom delu terena što je odlika njihovog trenera, koji je taj stil doneo u Kragujevac i koji mu donosi dosta toga dobrog. Oni zaista prave sjajne rezultate otkako je on na klupi. Mi smo dva dana iskoristili da se oporavimo od putovanja, od dve utakmice i usput smo kroz video analize pripremali naredni meč", naveo je Drinčić, a preneo klub.

Fudbaler Radničkog iz Niša Jovan Nišić rekao je da ga ohrabruje to što je ekipa nezadovoljna posle izgubljenih utakmica od Partizana i TSC-a, i da očekuje pozitivan rezultat u duelu sa Radničkim iz Kragujevca.

"Mene negde hrabri, raduje, to što smo apsolutno nezadovoljni sa prethodna dva rezultata. Išli smo na ta gostovanja sa velikim ambicijama i to je dobra stvar u psihološkom smislu, da ekipa, stručni štab i klub imaju najveće moguće ciljeve ove sezone. Očekivanja su najbolja moguća. Smatram da bi se sa pobedom vratili na put i mesto na kome treba da budemo", kazao je on.