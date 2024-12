Ešvort je do februara 2024. godine na istoj funkciji bio u Njukaslu, a od jula ove godine je radio na Old Trafordu.

“Den Ešvort je očigledno jedan od najboljih sportskih direktora na svetu. Ne sumnjam da je on veoma sposobna osoba. Zainteresovan je za Mančester junajted jer je to najveći izazov u ​​najvećem klubu na svetu. U Sitiju bi bilo drugačije jer održavate nivo. Ovde je to značajan posao obnove. On bi bio veoma dobar dodatak", govorili su čelnici Junajteda ranije ove godine.