Govorilo se o nedostatku dogovora sa radnom grupom koju predvode Rasim Ljajić, Predrag Mijatović i Danko Lazović, oko smanjenja plate, međutim, Milošević je potvrtio ono što je navedeno u saopštenju Partizana, a to je da je do razlaza došlo zbog fudbalera Marka Kerkeza .

"Ovo je bilo nešto što se desilo instant posle utakmice. Potpuno razumem strategiju kluba u kojoj se mnoge stvari menjaju. Mnogo ljudi je već dobilo otkaz, mnogo ljudi promenjeno, mnogo ljudi se menja. I razumem i ideju kluba da želi da raskrsti sa nekim stvarima iz prošlosti. Ono u čemu se nisam složio je tajming i način na koji se to radi. Jer, ja bih trebalo sutra da uđem u svlačionicu i da saopštim to i ekipi i Kerkezu, što onda direktno ruši moj autoritet i integritet i način na koji ja radim sa ekipom".

"Ja bih hteo da razjasnim, ne poznajem malog Marka. On se izborio da bude na klupi. Svojim radom i kvalitetom zaslužio je da uđe. Moje odluke se odnose na kvalitet i rad igrača, ne zalazim u to ko je i kako dovođen. Moj posao je da obezbedim što bolju ekipu. To što je se Kerkez izborio jeste njegovim zalaganjem. Ja nisam imao srca da kažem tom momku da više nije u konkurenciji i to preko noći. Mislim da je to elementarna stvar, tako se štiti integritet trenerskog posla i zanata. Imamo neke crvene linije, preko kojih ne može da se ide. Ako ne želiš sebe da zaštitiš bićeš potrošna roba".