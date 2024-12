- Manji autobusi su zaustavljeni i disproporcionalno proveravani. Muškarci i žene su bili skinuti do gola samo zato što su bili fudbalski navijači. Otprilike 700 navijača je vraćeno na granici. Preostali deo navijača koji je mogao da uđe u stadion bio je zadržan u gostujućem sektoru više od dva sata nakon poslednjeg zvižduka. Nisu im dozvolili da odu do toaleta niti da kupe hranu ili piće. To je bilo neprihvatljivo - počeo je priču Verle, pa nastavio o istoj temi: