- Bila je veoma lepa utakmica, jer smo mogli da uradimo nešto veliko tada. Naravno, svi su mi se zahvaljivali za gol, ali smo bili tužni jer nismo prošli u narednu rundu. Po mom mišljenju smo bili bolji tim, ali nismo uspeli da se plasiramo dalje. Svakako bila je dobra utakmica i naravno kada postigneš gol protiv takve ekipe, to je sjajan osećaj. To mi je jedna od omiljenih utakmica, ali ima i nekih koje su mi draže. Kao što sam rekao, nismo se plasirali dalje i tad mi je bilo teško, jer volim da igram timski i bilo mi je najvažnije da prođemo. Naravno , bilo mi je drago što sam postigao gol, ali nismo se kvalifikovali, pa sam bio tužan. Svakako je bila stvarno dobra utakmica - počeo je El Fardu Ben.

- Mislim da Zvezda uvek može da pobedi. Samo moraju da veruju. To se desilo protiv Štutgarta. Naravno, kada igramo kod kuće pred navijačima je drugačije, ali svaku utakmicu možemo da pobedimo ako želimo i ako se dobro pripremimo. Verujem da možemo da pobedimo Milan. Silas postaje sve zanimljiviji. Naravno, Ivanić ako bude igrao može da napravi razliku, jer uvek protiv jakih ekipa i na važnim utakmicama igra sjajno, a generalno uvek je dobar. Tako da, mislim da će Ivanić ili Silas biti junaci, ili možda Krunić, jer je ipak to njegov bivši klub, tako da može i on da bude dobar. Pobeda protiv Štutgarta je izuzetno važna za samopouzdanje igrača i sada znaju da mogu da trijumfuju na svakom meču ako se dobro pripreme. Moramo da imamo više samopouzdanja i i vere.