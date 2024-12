Do kraja ligaške faze Lige šampiona ostalo je još tri kola, tako da malo ko može da predvidi šta će se do kraja desiti, ali super kompjuter koji se bavi statistikom i predviđanjima izneo je svoje "prognoze".

Kako predviđa superkompjuter, nakon očajnog starta i čak tri poraza u pet kola, Real Madrid će preko plej-ofa u borbu za osminu finala i to sa pozicija 21. ili 22. Taj put bi dalje Real mogao da vodi odmah i do Barselone u osmini finala, potencijalno preko Fejenorda u plej-ofu. Preduslov za ovo je da Barselona bude peta ili šesta do kraja grupne faze.