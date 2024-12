– Voleo bih da bivši igrači budu treneri… Ponudio sam se 2014. godine da krenem da radim sa klincima, nije naišlo to na neko razumevanje, pa sam otišao u inostranstvo da gradim karijeru. Ne kažem da ne može da bude trener neko ko nema iza sebe dobru igračku karijeru, ali mislim da je razlika u „osećaju za igru“. To imamo mi bivši igrači, a uz to osećamo i naš klub. Hajde da vidimo koga smo izbacili kao trenera u poslednjih deceniju, dve… Potrebno je postaviti sistem koji će da se prenese od prvog tima do onih najmlađih. Da se profiliše klub i da nam u prvi tim stižu „proizvodi“ iz omladinske škole. Nemamo problema sa talentom, to je prisutno. Nemamo problema ni sa uslovima, aktuelna uprava kluba je omogućila nikad bolje uslove, sve je na evropskom nivou. Sistem i bivši igrači u njemu, to nam je ključ.