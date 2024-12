Upitan je da li je cilj plasman u prvih osam u Ligi šampiona, ali se zadržao na meču sa Zvezdom. "Najvažnije je da sutra pobedimo, ali ne mogu reći da ne razmišljamo o plasmanu među osam. Ako ne pobedimo sutra, onda će to biti teško ostvariv cil", iskren je bio on.

Najavio je da se štoperski tandem neće menjati, a da Tami Abraham i Alvaro Morata neće početi kao dva špica. Umesto Kristijana Pulišića ima već spremno rešenje. To bi vrlo verovatno značilo da se prvih 11 za Crvenu zvezdu zna! “Umesto Pulišića će igrati Loftus Čik. Kristijan ima malu povredu, a ja imam apsolutno poverenje u Loftus Čika. Očigledno je da su njih dvojica drugačiji igrači sa različtiim karakteristikama, ali uloga ne terenu im je ista. Od Rubena tražim isto ono što tražim od Kristijana. I mislim da on to može. Jasno je da on voli da duže drži loptu, a mečevi Lige šampiona su otvoreniji i imaće više prostora”.