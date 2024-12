- Tim koji je ispisao istoriju, Milan je istorija: veličanstven i fantastičan klub. Kada jednom shvatiš koliko je elegantan, koliko pobedničkog duha ima u sebi, više se ne odvajaš od tih boja. Ja nisam rođen kao milanista, ali moj otac je, kada me je Milan tražio, rekao da odmah idem. Negujem, negovao sam i negovaću ceo život veliku ljubav prema ovom klubu koji me nije pozvao za proslavu 125 godina, ali nema veze. Naravno da mi je žao, ali ne govorim to s ogorčenjem: proslaviću 125 godina ponosan što sam bio deo toga. Moj sin je lud za Milanom, kao i moj otac, gledaćemo utakmicu sa Đenovom nadajući se pobedi i da će atmosfera na stadionu biti dostojna ovog kluba - rekao je Boban i podgrejao nemire u Milanu.