- Što više igramo u Evropi, sve smo iskusniji i to nam mnogo znači. Imamo vere u ono što radimo, jer smo videli da igramo kvalitetan fudbal u jednom evropskom takmičenju kakvo je Liga konferencije. Kao i do sada, treba da budemo skromni, ali i hrabri, i da tako izađemo na teren protiv Genta - rekao je Jovan Damjanović.

- Izuzetno su sposobni i moćni, ekipa koja ima ogromnu vrednost igračkog kadra, mislim i preko 65 miliona evra. Ranije su prodavali direktno igrače u Premijer ligu, što mnogo govori o njima. Plus, Gent je veliki klub, dolazi iz jakog prvenstva, gde je intenzitet utakmica na najvišem nivou... I zato ih respektujemo. Ali, okej, vidim da su nas svi otpisali, jeste Gent veliki favorit, ali mi imamo našu snagu i našu veru. Tako ćemo i izaći na teren. Ponavljam, respektujemo ih, ali verujemo u naše vrednosti.

- Nema pritiska, idemo korak po korak, skromno kao i dosad. Dešavaju nam se lepe stvari, igramo dobar fudbal, igrači to znaju i zato crpimo dobru energiju. Ali, da me neko pogrešno ne razume, ne mislimo da smo bilo šta posebno uradili, posebno što igrači imaju ličnu ambiciju da na svakoj utakmici budu sve bolji i bolji. Videćemo dokle će sve to da nas dovede - kazao je Jovan Damjanović i nastavio: