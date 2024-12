Slušaj vest

Privremeni trener fudbalera Partizana Marko Jovanović govorio je pred duel crno-belih sa Spartakom.

Podsetimo, Partizan će u četvrtak od 16.30 odmeriti snage sa ekipom Spartaka u Subotici u zaostalom meču šestog kola Superlige Srbije.

"Izuzetno teška utakmica za nas, iz više razloga. Spartak vodi trener (Vladimir Gaćinović) koji je meni svojevremeno bio trener u Železničaru. To je iskusan i dobar trener, u šest utakmica ne znaju zaporaz, a primili su samo dva gola. Mi smo imali težak raspored, igrali smo na tri dana, poslednju na veštačkoj travi koja je ostavila malo posledica po igrače. Ali mi smo Partizan i moramo da damo sve od sebe da pobedimo, idemo na tri boda", rekao je Jovanović na konferenciji za novinare na stadionu Partizana.

Jovanović je rekao da se nadao da će Mario Jurčević biti u konkurenciji za sastav, ali da to neće biti slučaj i da ima malih problema sa dvojicom, trojicom igrača, ali da će posle konsultacija sa lekarskim timom videti na koga može da računa.

Na konstataciju da je pružio priliku mladim igračima Ognjenu Ugrešiću i Dimitruju Jankoviću, trener je rekao da mu je to bila prva zamisao kada je preuzeo tim, sa čime se i uprava složila.

"Poenta je u našoj deci, uvek moraju da dobiju šansu i to zaslužuju. Ja sam debitovao sa 19 godina kod Đukića u Kupu, a kada je došao Jokanović igrao sam derbi, znam koliko to znači i njima i klubu. Sjajni su, treniraju dobro, sve pohvale za njih, ali moraju da nastave tako. Imaju pored sebe iskusne igrače koji im pomažu, nastavićemo u tom pravcu i u Subotici", dodao je on.

Uprava Partizana dovela je Jovanovića kao privremenog trenera na dve utakmice, u kojima su ostvarene pobede protiv Radničkog iz Niša (3:1) i Železničara iz Pančeva (1:0). On je mogao da predvodi ekipu samo na dve utakmice jer nema profesionalnu licencu, ali je odlučeno da ostane trener još tri utakmice do kraja godine, zbog čega će klub platiti kaznu.

"To je velika stvar za mene, odgovornost i poverenje koje mi je ukazano da nastavimo do kraja. Apsolutno sam zahvalan upravi na tom veoma hrabrom potezu da nam ukažu poverenje. Čvrsto stojim na zemlji, bez obzira na dve pobede, imamo tri veoma teške utakmice do kraja. Ovo mi mnogo znači i svestan sam da bi ovu priliku trebalo da iskoristim na najbolji način", naveo je Jovanović.

Na pitanje da li je tražio savete od pojedinih trenera, Jovanović je odgovorio potvrdno i dodao da su to ljudi u koje ima poverenje i koji su ostavili veliki trag u Partizanu.

"Partizan je najveći klub u ovoj zemlji, klub koji ima toliko trofeja i uspeha iza sebe, imamo stav da nikoga ne potcenjujemo, ali u svakoj utakmici moramo uvek da idemo na tri boda. Kada ste igrač, trener ili funkcioner Partizana u svakoj utakmici morate da idete na pobedu. Zavisi i od protivnika, nadam se da ćemo imati energiju", rekao je on.

"Poštujem Spartak, moramo da uđemo maksimalno oprezno i to je jedino bitno. Može da se pogreši i ne pobedi, ali pristup i način razmišljanja kada nosiš dres Partizana mora da bude isti, da idemo na pobedu", dodao je on.

Upitan je kako ekipa reaguje na privremenog trenera i upravu.

"Nemamo nikakav problem, niti ko dovodi u pitanje. Uvek razgovaram sa najstarijim igračima, da vidim kakvo je stanje, kako se osećaju. Profesionalci su i nema nikakvih pokazatelja da su to prihvatili na loš način, vidite po njihovog borbi i energiji. Prihvatili su me sjajno, uzajamno je poštovanje, gledaju klub i sebe, šta je njihov zadatak. Sjajno funkcionišemo, nisam osetio negativno razmišljanje", rekao je nekadašnji fudbaler Partizana.

On je rekao da je razgovarao sa Nemanjom Nikolićem i da u njega ima veliko poverenje, kao i da ima poverenje u Nihada Mujakića, koji je bez pogovora pristao da igra na poziciji koja nije njegova i dobro obavio posao.

Jovanović, koji je na početku konferencije čestitao rukometašima Partizana pobedu u derbiju protiv Vojvodine, upitan je da pojasni izjavu da je Partizan najveći klub.

"Meni je Partizan ne samo u državi najveći klub nego na svetu. U Partizanu sam ceo život, meni je Partizan dao sve, afirmisao me je kao čoveka, izgradio me, pomogao da napravim neke stvari u životu koje ne bih uspeo. Pomogao je mojoj porodici i ni sa čim mu nisam vratio. Meni je Partizan sve, ne samo fudbalski klub, već i ostale sekcije koje su mnogo bitne i ne smeju da budu zapostavljene", rekao je on.

"Idem na košarku, išli bismo i na rukomet, ali smo gledali utakmicu u karantinu moja ljubav prema Partizanu i odgovornost je velika, najveća i za mene će Partizan uvek biti najveći klub, bez obzira na situaciju i kakve rezultate imao, privremeni trener ili ne. Meni je Partizan najveći i uvek će tako biti. Ne želim da umanjim nijedan drugi klub, ali meni je Partizan najveći u svemu", dodao je Jovanović.

Uoči utakmice u Subotici Partizan je drugi na tabeli sa 37 bodova, 12 manje od vodeće Crvene zvezde. ; Spartak je 13. sa 18 bodova i utakmicom više.

Kurir sport/Beta