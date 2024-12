- Mislim da su pokazali da vrede, na kraju su uspeli da dođu do pobede, posle svih utakmica koje su dobro odigrali, ali nisu imali sreće u nekim situacijama, što se tiče rezultata. Ovde im se za to donekle vratilo. Srećan sam zbog njih, znam koliko im znači ova pobeda. Mislim da smo imali i kvalitet da prođemo dalje, ali nismo imali sreće u nekim situacijama. Sigurno da su oni budućnost Crvene zvezde i našeg fudbala. Danas su dali sve od sebe na terenu da dođu do pobede, znam koliko im to znači, video sam i pre. Bila je lepa atmosfera. Drago mi je pre svega zbog njih da su stigli do pobede - istakao je Milijaš.