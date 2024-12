Gotal se oglasio na Instagramu kako bi ispričao šta se sve dešavalo i s kim ga je to ona prevarila. Fudbaler austrijske ekipe Lohau odlučio je da se razvede od 37-godišnje supruge kada je saznao da ga je ona prevarila sa 25-godišnjim biznismenom.

"Nisam hteo tako u javnosti, ali ako me neko provocira što se tiče strane bivše žene i jednog malog što je to sve javno stavio, sad trebam i da reagujem. Svaka akcija ima i reakciju. Ne možeš ti mene da provociraš, pogotovo ne javno. Da objaviš to što si objavio, katastrofa. S mojom još ženom s kojom sam još u braku. Ti nemaš tu krivicu, ali da objaviš sliku s mojom ženom, da objaviš tu tabletu posle seksa i svega toga... Ali imaš 25-26 godina, imam 200-300 poruka gde mi svi isto kažu, da si malo otišao daleko. Ali dobro, na 500, 1000, 600 folovera, koliko već, imaš 13 lajkova na slici, ako zbrojiš jedan i jedan onda imaš tebe".