- Propustili smo početak utakmice. Rano smo primili gol iz penala, to nas je poljuljalo. Šteta je što nismo postigli gol u prvom delu, dok smo u drugom poluvremenu odigrali izjednačeno. Nažalost to je bilo nedovoljno za pozitivan rezultat - rekao je Jovan Damjanović.

- Mi svaku utakmicu igramo da uzmemo bodove. Za to radimo i treniramo. Muči me ovo prvo poluvreme... Naredna utakmica, kako god bude, hoćemo da dođemo do pobede. Na sve ostalo ne možemo da utičemo.