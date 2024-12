– Odlični smo drugovi, posebno se radujem svakoj dobroj partiji i golu Cvetkovića. Prijatelji smo dugi niz godina, kad sam došao u Beograd živeo sam kod njega šest meseci i to su stvari koje se ne zaboravljaju. Ako Bog da, zaigraćemo ponovo zajedno u prvom timu Čukaričkog, bili smo već ranije u mlađim kadetima i kadetima, ali je Mihajlo ekstratelantovan i brzo je debitovao za najbolju selekciju tima sa Banovog brda. On je pravi primer svima nama, radan, vredan, sjajan momak i pre svega dobar drug.

– Imao sam već prilike i da treniram sa prvotimcima, odigrao sam nekoliko prijateljskih mečeva i sve to mi mnogo znači. Upoznao sam i novog šefa struke Marka Savića, za kojeg mogu da kažem da je vrlo stručan i pedantan, može mnogo nama mlađima da pomogne ne samo u razvitku fudbalskih kvalitete, a već i da se izgradimo kao ljudi. Veliku zahvalnost dugujem i sadašnjem šefu u omladinskoj kategoriji Mihajlu Trajkoviću, stvorio je pre svega odličnu hemiju među nama. Jedva čekam nastavak sezone u Omladinskoj ligi, želimo do titule, ali nam u klubu ne stavljaju nikakav pritisak, već napominju da je to samo stepenica ka ulasku u prvi tim. Za sada se ugledam na Vukašina Jovanovića, igramo na istoj poziciji, a on ima zaista zavidnu karijeru iza sebe.