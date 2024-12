Prethodnog leta je ekipa Bormuta odlučila da kupi levog beka iz AZ Alkmara - Miloša Kerkeza . Fudbaler rođen u Vrbasu, a koji igra za Mađarsku se vremenom ustalio u prvu postavu, a već se priča i o narednom velikom transferu, dok je sada i on dao intervju za Gardijan.

- Moja braća su bila gruba prema meni. Znali su da mi uklizaju tako da padnem i iscepam kožu i krvarim. Tada sam shvatio "Volim da se bavim ovim". Automobili nisu mogli da prolaze putem gde smo igrali jer bi ih pogodila lopta, morali su da idu drugim putevima. Mi smo bili prepreka, to bila lepa vremena - krenuo je Kerkez.

Potom, on je otkrio i šta je voleo da radi u svom Vrbasu kao mlađi.

- Voleo sam da provodim ceo dan na imanju, s psima, patkama, ribama, kao i u divljini. Napraviću novu farmu, nadam se uskoro, veću sa više životinja. Želim konje, krave, pse, sve... Želim da imam veliki prostor, pa kada odem tamo da mogu da se isključim iz fudbala. Želim da napravim jezero, da ga napunim ribama i pecam ceo dan. To je ideja mog oca, ali sada moramo da napravimo plan.

- Celo mesto je u dresovima Bornmuta. Svi traže dresove. Kad god se sada vratim, vidim decu kako samo koriste telefone i borave u kući i igraju video igrice. To me rastužuje jer pre 10 godina nije bilo tako, svi smo čekali da izađemo napolje da igramo fudbal. Mama me je uvek zvala u kuću. Želim deci da vratim tu vatru i pomognem joj. Pričao sam sa ocem da sagradimo trening centar i trening terene kako bi im pomogao da se okrenu sportu.