- Meni je drago što ste rekli da je ovo peta utakmica u nizu bez poraza. Pet mladih igrača je počelo utakmicu i to je politika kluba, a drago mi je zbog igrača jer ima u Srbiji talenata i na kraju su oni napravili rezultat. To je mnogo teško, a to je naše opredeljenje. Osvojili smo taj bod, a rekao bih i da smo ga zaslužili. Igrači na klupi su kvalitetni kao i ovi što počnu. Dobar tim imamo, dobro radimo i pet mečeva bez poraza.Volim fudbal i to mi je 24 sata u glavi. Živim fudbal, preko 25 godina sam u sportu i malo je rezultat bio do mene, a malo do igrača - rekao je Zoran Vasiljević.