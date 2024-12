Na klupi ženske fudbalske reprezentacije Srbije došlo je do promena i Dragišu Zečevića nasledila je Lidija Stojkanović , prva dama sa UEFA pro licencom u našoj zemlji.

Karijeru je započela 2006. godine na klupi Vikingura, gde je radila u timu do 13 godina. Od 2008. do 2011. je bila pomoćni trener Filkira, a 2017. je postala pomoćnik selektora reprezentacije Srbije za igračice do 17 godina.