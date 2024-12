Ante Žanetić rođen je 18. januara 1936. godine u Blatu na ostrvu Korčuli, gde je u tamošnjem Zmaju započeo fudbalsku karijeru 1952. godine. Naredne 1953. godine prelazi u u Dubrovnik, a 1955. u Hajduk iz Splita za koji je igrao do leta 1961. godine kad je emigrirao iz Jugoslavije.

Žanetić je za reprezentaciju Jugoslavije od 1959. do 1960. godine odigrao 15 utakmica i postigao 2 pogotka. U Rimu je 1960. osvojio zlatnu olimpijsku medalju, a iste godine učestvovao je i Evropskom prvenstvu u Francuskoj 1960. godine, gde se okitio srebrom.

– Tada je trener Hajduka bio Milovan Ćirić, a ja sam želeo da Dinamo osvoji prvenstvo, ali trener me kod rezultata 1:0 za Dinamo izbacio iz igre. Na kraju je bez mene Hajduk pobedio, a Crvena zvezda postala šampion. Uveče je uprava Hajduka organizovala trojicu koji su me pretukli. Uprava Hajduka je to namestila, pa u njoj su sve bili udbaši – kaže u filmu Žanetić.